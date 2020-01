Virus Cina, Burioni avvisa: "Il rischio che arrivi in Italia non è minimo" (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il virologo: "Il Virus ha scelto il momento peggiore per saltare fuori". Il 25 gennaio, infatti, cade il Capodanno Cinese: è l'unico periodo di ferie per i cinesi, che ne approfittano per viaggi all'estero "Il Virus ha scelto il momento peggiore per saltare fuori". A lanciare l'allarme è il virologo Roberto Burioni, che sulla pagina web MedicalFacts ha spigato: "Il 25 gennaio è il Capodanno Cinese, che corrisponde all'unico lungo periodo di ferie per i cinesi e viene sfruttato solitamente per viaggiare, anche all'estero". Per questo, i controlli negli aereoporti dovranno essere molto stretti, come suggeriva di fare anche il responsabile malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. E, "siccome da Wuhan arrivano in Italia tre voli a settimana", Burioni consiglia "al Ministro della Salute una grandissima attenzione agli aeroporti". Proprio dal ... ilgiornale

