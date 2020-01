Virus Cina: a Malpensa cartelli informativi, “nessuna psicosi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Nessuna psicosi o misura particolare all’aeroporto di Malpensa per il coronaVirus cinese, anche perché non c’è alcun volo proveniente da Wuhan tra quelli in arrivo nello scalo internazionale milanese. A quanto appreso, il Ministero della Salute ha chiesto l’elenco dei voli in arrivo e partenza per la Cina. L’unica misura visibile in aeroporto sono dei cartelli informativi del Ministero della Salute, con i consigli per i viaggiatori internazionali diretti o di ritorno da Wuhan.L'articolo Virus Cina: a Malpensa cartelli informativi, “nessuna psicosi” Meteo Web. meteoweb.eu

repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… - Agenzia_Ansa : I morti per il virus misterioso in Cina salgono a sei. Riunione d'emergenza all'Oms. Scattati i controlli negli aer… - Agenzia_Ansa : Il rischio virus in Cina azzoppa i mercati asiatici. Annunciata una terza vittima e 140 nuovi casi di persone colpi… -