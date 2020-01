Vieni da me, Marina La Rosa piange: “L’ho saputo nel modo più brutto” (Di martedì 21 gennaio 2020) Vieni da me, Marina La Rosa sulla morte di Pietro Taricone rivela: “L’ho saputo nel modo più brutto” A Vieni da me oggi, 21 gennaio, Caterina Balivo ha intervistato Marina La Rosa. La concorrente del primo Grande Fratello ha parlato della sua carriera e della sua vita privata ma si è soffermata sul ricordo di Pietro Taricone, suo grande amico che ha conosciuto proprio all’interno del reality. Sul loro rapporto ha dichiarato: “Qualunque cosa mi accadesse io la vedevo come un problema e Pietro c’era sempre. Insieme ci divertivamo, era come un fratello maggiore.” Marina La Rosa ha anche spiegato come ha ricevuto la notizia della morte di Pietro, scomparso nel 2010 dopo un incidente con il paracadute: “L’ho saputo nel modo più brutto. Improvvisamente mi squillò il telefono. Era una giornalista, che mi chiese: ‘Mi dici qualcosa su quello che è ... lanostratv

mattinodinapoli : Vieni da Me, #marina la rosa si confessa su #pietro taricone: «Due fratelli, abbiamo combinato dei danni…» - Unf_Tweet : BUON COMPLEANNO! #MarinaLaRosa a #Vienidame, il rimorso del distacco da suo padre (Foto) - BlitzQuotidiano : Marina La Rosa a Vieni da Me: “Quando è morto Pietro Taricone…” -