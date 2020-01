VIDEO/ Avellino, Capuano: “Contro il Catania per fare la nostra partita” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Alla vigilia di Catania–Avellino, sfida valida per il recupero della prima giornata del girone di ritorno, il tecnico dei lupi Ezio Capuano ha presentato il match dal ventre del Partenio-Lombardi. “Il morale non è dei migliori, dopo una prestazione del genere, perdere al 91′ su una palla inattiva ci fa male. Ora guardiamo avanti mettendo la gara con il Teramo nel dimenticatoio. Abbiamo preparata la gara con il Catania in pochissimo tempo, ma nonostante ciò vogliamo continuare nel nostro buon periodo”. “Nessun turnover – ammette Capuano – La rosa a disposizione non ci permette di fare grandi scelte. Probabilmente avremo a disposizione Izzillo. Sarà un piccolo appoggio in più per questa gara. Valuteremo il tutto nelle prossime ore. Qualcuno risposerà dove ci sarà la possibilità”. “Si ... anteprima24

