Viaggi & Turismo: 8 esperienze da fare assolutamente nel Salisburghese nel 2020 [GALLERY] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’anno del centenario del Festival di Salisburgo ha preso ufficialmente il via, e nella regione del Salisburghese sono numerose le esperienze da vivere nel cuore della natura incontaminata, partendo proprio dal capoluogo Salisburgo. Nel Salisburghese, land austriaco incorniciato dalle Alpi, è possibile vivere una full immersion nella natura, una fuga ideale dalla routine quotidiana per rigenerare la mente e il corpo. Nel 2020 c’è un motivo in più per visitare questa gemma del territorio austriaco, il Festival di Musica compie cent’anni: da un secolo infatti Salisburgo è il palcoscenico di opere liriche, concerti di musica classica e spettacoli teatrali e nel 2020 lo sarà in modo particolare, con mostre ed eventi speciali in tutto il centro storico, spettacoli di prosa, letture e matinée mozartiane. Chi desidera unire la cultura ad esperienze a contatto con la natura, può ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Salgono a sei i morti per il misterioso virus in Cina. Un caso sospetto in Australia. Si valutano restrizioni ai vi… - Corriere : Viaggi, ecco dove tutti vogliono andare nel 2020 (secondo le ricerche di Google) - Adnkronos : #Virus misterioso, ministero Salute: 'Posticipare viaggi in #Cina' -