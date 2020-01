Via al digiuno di massa per il caso Gregoretti. Salvini: «Quasi 5mila italiani digiunano con me» (Di martedì 21 gennaio 2020) «Vi ringrazio perché sono Quasi 5mila italiane e italiani che oggi digiunano, che oggi rinunciano a colazione, al pranzo, alla cena, come segno di vicinanza e di protesta». Matteo Salvini in una diretta Facebook rivendica l’iniziativa lanciata ieri, 20 gennaio, di digiuno di massa per protestare contro le imputazioni di cui potrebbe essere chiamato a rispondere sul caso Gregoretti. Il sito digiunoperSalvini.it attivato ieri pomeriggio spiega: «Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la patria» e: «Sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà». «Oggi digiuno – spiega Salvini – nel nome di un’Italia che deve avere il diritto di difendere i suoi confini, il suo lavoro, la sua cultura, le sue bellezze, la sua storia, la sua sicurezza e la sua identità. Perché per me bloccare l’immigrazione clandestina non era un diritto ma un ... open.online

