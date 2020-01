“Vecchi” farmaci per diabete e infiammazione hanno proprietà antitumorali (Di martedì 21 gennaio 2020) “Vecchi” farmaci in uso per diversi tipi di malattie avrebbero anche proprietà antitumorali: lo ha scoperto un team di ricercatori statunitensi che ha testato oltre 4.500 molecole su 578 cellule di tumore. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Cancer, ha sottoposto a screening 4.518 molecole e composti su 578 linee cellulari appartenenti a 24 tipi diversi di cancro: gli esperti hanno così scoperto che 49 farmaci non oncologici riuscivano a uccidere alcune cellule tumorali, lasciando intatte le altre. Alcuni composti hanno agito attivando una proteina invece di inibirla, mentre la maggior parte ha interagito con un bersaglio molecolare precedentemente non riconosciuto. Tra i farmaci con proprietà antitumorali figurano anche molecole approvate dalla Food and Drug Administration statunitense, in uso per diabete, infiammazione, alcolismo e persino per ... meteoweb.eu

