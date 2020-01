Varese: maltrattamenti in famiglia, arrestato 56enne (Di martedì 21 gennaio 2020) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Busto Ariszio, in provincia di Varese, un uomo di 56 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno ascoltato l'anziana madre e il fratello dell'uomo, vittime da molti anni di maltrattamenti, insulti, minacc liberoquotidiano

antonellazacca4 : RT @francescatotolo: Una comunità per minori della provincia di #Varese aveva dato avvio all'indagine per violenza sessuale e maltrattament… - Luciofreni : RT @francescatotolo: Una comunità per minori della provincia di #Varese aveva dato avvio all'indagine per violenza sessuale e maltrattament… - marilenamafe : RT @francescatotolo: Una comunità per minori della provincia di #Varese aveva dato avvio all'indagine per violenza sessuale e maltrattament… -