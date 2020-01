Valle Galeria, i cittadini: pur di non fare discarica siamo disposti a tutto (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – “siamo disposti a tutto pur di non fare realizzare una Malagrotta 2 nella Valle Galeria. Dopo tanti anni si sente tanta rabbia, non facciamola esplodere”. Monica Polidori del Comitato Valle Galeria Libera lo dice chiaramente nel corso della manifestazione che oltre 300 cittadini stanno svolgendo sotto il Campidoglio, per protestare contro la scelta della Giunta Raggi di localizzare nella cava di Monte Carnevale la discarica di Roma. “Stiamo aspettando una risposta della sindaca alla nostra richiesta di incontro- ha aggiunto- siamo qui per dirle no alla discarica a Monte Carnevale e chiederemo un consiglio straordinario perche’ vogliamo sapere se e quando iniziera’ la bonifica della Valle Galeria ancora mai attuata e pretendiamo una gestione virtuosa dei rifiuti a Roma”. Nel pomeriggio l’Assemblea Capitolina potrebbe votare due ... romadailynews

