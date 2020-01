Valentina Ferragni bollente su Instagram: l’accappatoio si sposta e sotto non c’è nulla. Fan stesi (Di martedì 21 gennaio 2020) Tutto è iniziato con Chiara Ferragni che , per seguire la sua passione, ha iniziato a postare in rete foto dei suoi look. Poi tutti sappiamo come è andata a finire: ora Chiara Ferragni è una della influencer più amate al mondo e anche le sue sorelline – Valentina e Francesca – hanno seguito le sue orme. Certo, si sono trovate la strada spianata ma comunque anche loro sanno fare il mestiere. E anche loro piacciono ai follower. Le tre sorelle Ferragni sono belle e affiatate e spesso si mostrano insieme. E il pubblico ama quel trio di bellezze. Le due sorelle più attive sui social sono Chiara e Valentina: Francesca, pur postando spesso immagini sui social, ha come obiettivo principale quello di diventare una brava dentista. Come il padre. Sia Chiara che Valentina hanno milioni di follower su Instagram. Valentina è arrivata ai 3 milioni ed è fiera del suo traguardo. La strada per lei, però, ... caffeinamagazine

