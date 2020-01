Università, 7,15 miliardi per il funzionamento degli atenei nel 2017: Italia tra le peggiori in Europa. E il 42% dei soldi va al Nord (Di martedì 21 gennaio 2020) È un’Italia divisa in due quella fotografata dall’ultimo rapporto biennale dell’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Da una parte gli atenei del Nord al quale va il 42,3% delle risorse destinate dallo Stato alle Università, dall’altra le Università del Sud che si fermano al 21%, mentre a Sicilia e Sardegna va l’11% del Fondo di finanziamento ordinario, principale strumento di finanziamento del sistema universitario. Così accade che l’ateneo di Bari nel 2019 riceva 188 milioni, Palermo 199, mentre Bologna arrivi a ricevere 412 milioni, Padova 318 milioni, Torino 294 milioni e Firenze 245 milioni. Alcune voci di spesa in precedenza finanziate con appositi capitoli di bilancio – ad esempio il fondo per la programmazione triennale o le risorse per le borse di studio post laurea – sono ora ricomprese nel Ffo. Nel 2017, le risorse ... ilfattoquotidiano

