Un'asta di moto anni 70/80 (alcune ancora nelle scatole) (Di martedì 21 gennaio 2020) Partecipare a un'asta di moto anni 70/80, di cui alcune sono completamente nuove, ancora imballate nelle loro scatole, non è una cosa che capita tutti i giorni. Tuttavia succederà a Las Vegas in questi giorni. Da oggi e fino al 26 gennaio, infatti, la casa d'aste Mecum ha organizzato un incanto nella capitale del vizio americana, in cui verrà battuto anche un lotto di motociclette molto particolare. Tutte queste due ruote, infatti, provengono dal museo canadese, L'Épopée de la moto, che ha deciso di fare alcuni investimenti ampliando il suo spazio espositivo e per raccogliere fondi ha deciso di mettere in vendita alcuni modelli della propria collezione. L'intero lotto conta 21 moto, quasi tutte italiane - Bimota, Ducati, Laverda, moto Guzzi ed MV Agusta - a cui si aggiunge una Yamaha e un paio di Harley-Davidson. Insomma, un'asta di moto anni 70/80 in piena regola. Tutte sembrano almeno ... gqitalia

motosprint : Aiuti per l'#Australia: #Stoner mette all'asta la tuta della vittoria ad Aragon - PerugiaToday : La moto per la prossima stagione estiva o l'auto per la città, le offerte all'asta -