UNA VITA, anticipazioni e trame puntate dal 26 al 31 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Una VITA da domenica 26 a venerdì 31 gennaio 2020: Celia è convinta del fatto che Lucia si sia innamorata di un altro uomo e confida i suoi dubbi a Telmo, che dal canto suo cerca di eVITAre qualsiasi contatto con la Alvarado per non “cadere in tentazione”. Jordi Barò è sul punto di violentare Flora, ma l’intervento di Iñigo e, soprattutto di Liberto, che colpisce l’uomo con un pugno sul vivo, blocca sul nascere la pericolosa situazione. Ceferino è sul punto di baciare Casilda ma, all’ultimo minuto, cambia idea per rispettare la tradizione di Cabrahigo. Samuel parte per qualche giorno a Segovia; intanto, stanca di stare lontana da Telmo, Lucia va da lui e, dopo avergli dichiarato il suo amore, lo bacia appassionatamente. Il sacerdote si pente immediatamente del peccato commesso con Lucia e, al fine di ... tvsoap

