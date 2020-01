Un uomo sordo ha fatto causa a Pornhub perché nei porno non ci sono i sottotitoli (Di martedì 21 gennaio 2020) È credenza comune che i dialoghi nei film porno non rivestano particolare importanza, eppure per alcuni utenti il fascino delle parole non va sottovalutato. È il caso di un Yaroslav Suris, un uomo statunitense sordo che ha fatto causa a Pornhub proprio perché in molti video non sono a disposizione i sottotitoli. Un uomo sordo ha fatto causa a Pornhub perché nei porno non ci sono i sottotitoli LEGGI ANCHE> Netflix sospende il doppiaggio italiano di «Evangelion» e la versione originale compare su Pornhub Yaroslav Suris ha citato in giudizio il sito di contenuti porno Pornhub per aver violato l’American Disabilities Act. Molti dei contenuti presenti sulla piattaforma infatti non avrebbero i sottotitoli, rendendo l’esperienza non del tutto soddisfacente per utenti come lui. Suris, che è un abbonato premium, infatti è sordo e l’accusa contro l’azienda è di aver violato ... giornalettismo

