Un posto al sole anticipazioni 22 gennaio 2020: Samuel consola Arianna

Sono a dir poco avvincenti le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 22 gennaio. Si parlerà di Arianna, Marina e Bianca. Ciascuna di loro dovrà affrontare una problematica diversa ma molto importante. La Giordano dovrà fare i conti con la verità riguardante la morte del padre. Bianca sarà alle prese con un altro brutto giorno di scuola mentre Arianna comincerà a pagare le conseguenze della distanza di Andrea, ma sarà Samuel a consolarla.

Un posto al sole anticipazioni, trama del 22 gennaio

Arianna riceverà una misteriosa telefonata che la lascerà a dir poco sorpresa. Successivamente, la donna incomincerà a combattere con il suo contrastante stato d'animo in quanto sentirà la mancanza di Andrea Pergolesi. La distanza dal suo amato si farà sempre di più dolorosa e la povera Arianna non saprà come comportarsi. Quando il nuovo aiuto chef vedrà la Landi (Samanta Piccinetti) giù

