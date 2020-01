Un giornalista filma tra i copertoni in fiamme: le foto che raccontano le proteste in Iraq (Di martedì 21 gennaio 2020) Un giornalista filma tra i copertoni in fiamme, bruciati dai manifestanti anti-governativi durante una manifestazione nella città di Bassora, a sud dell’Iraq. Lo scatto firmato Getty è stato immortalato il 21 gennaio 2020. Le proteste stanno scuotendo il paese da ottobre e i manifestanti hanno concesso al governo una settimana per soddisfare le loro richieste, altrimenti intensificheranno gli scontri.Sale a 6 il bilancio delle persone uccise negli scontri delle ultime ore tra manifestanti e forze di sicurezza in Iraq. Lo riferiscono media iracheni, precisando che quattro dimostranti sono stati uccisi a Baghdad. Mentre due poliziotti sono morti nel porto meridionale di Bassora in un incidente dalle circostanze poco chiare.Alcune fonti affermano che i due agenti sono stati investiti in maniera accidentale da un’auto che tentava di passare in una strada vicina ... huffingtonpost

