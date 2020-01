Un anno fa Emiliano Sala precipitò nella Manica, tra Cardiff e Nantes è ancora battaglia per i soldi (Di martedì 21 gennaio 2020) Un anno fa, esattamente il 21 gennaio 2019, Emiliano Sala sparì nelle acque della Manica. Il relitto del piccolo Piper mono-motore che lo portava da Nantes a Cardiff, dove era atteso per esordire in Premier League, fu ritrovato il 4 febbraio a 68 metri di profondità. Il 7 febbraio venne recuperato l’unico copro presente all’interno della carlinga: il calciatore argentino di origini italiane, 28 anni, che nel 2017 era l’attaccante argentino più prolifico al mondo dietro solo a Messi. E che Roberto Mancini aveva messo in lista per una eventuale convocazione da oriundo in Nazionale. Un anno dopo, Nantes e Cardiff sono ancora impelagati in una triste battaglia burocratica per la cessione del giocatore: i francesi, che l’avevano ceduto per 18 milioni di euro, pretendono il pagamento nonostante la sua morte; i gallesi non vogliono pagare, proprio a causa della sua ... ilnapolista

