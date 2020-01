Umberto Tozzi sull’ex Serafina Scialò: «L’ho perdonata per il male che ha fatto a me e a nostro figlio» (Di martedì 21 gennaio 2020) Serafina Scialò, musa di “Gloria”, a lungo compagna di Umberto Tozzi, è stata ritrovata morta nella sua casa di Udine dove viveva da sola. A lanciare l’allarme i colleghi della scuola, dove lavorava, il 7 gennaio 2020, dopo che la donna non si era presentata senza preavviso. «Era benvoluta e in ottimi rapporti con tutti», ha detto la preside dell’istituto Anna Maria Zilli. In queste ore sono arrivate anche le dichiarazioni del cantautore torinese: «Non voglio commentare. Non intendo rilasciare interviste. L’ho perdonata per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio». Umberto Tozzi in sala d’incisione a Montecarlo dove risiede ha aggiunto: «Sono concentrato sul nuovo disco. Finalmente un album di canzoni nuove, dieci brani. In aprile torno in tour con Raf ancora per qualche mese. Poi ciascuno riprenderà la sua strada». Umberto Tozzi sull’ex Serafina ... urbanpost

tuttosutozzi : Umberto Tozzi e l’ex Serafina: «L’ho perdonata per il male che ha fatto a me e a nostro figlio» - tazendam : I just posted Come il figlio di Umberto Tozzi venne alienato dalla madre – 21.1.2020, read it here: http://www.alienazione.genitori... - JMDC_TEST : RT @Makamuki74: Puto Umberto Tozzi! -