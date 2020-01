Umberto Tozzi sulla morte dell’ex compagna: l’ha perdonata per il male fatto a lui e al loro figlio (Foto) (Di martedì 21 gennaio 2020) Pochi giorni fa la notizia della morte dell’ex moglie di Umberto Tozzi, il cantante non ha postato nessun commento sui social ma al Corriere ha voluto precisare alcune cose (foto). Nessuna intervista, niente da dire su quello che era il presente di Serafina Scialò ma ha altro da commentare. Precisa che lei non è mai stata sua moglie, non si erano mai sposati. Un commento che può apparire terribile dopo la morte della donna che gli ha dato il primo figlio ma con poche altre frasi si capisce tutta l’emozione che può provare Tozzi. Parla di perdono per il male che ha fatto a lui e al loro figlio, a Nicola. Nessun commento sulla morte di Serafina, nessun desiderio di rilasciare interviste. La donna era stata trovata morta nel suo appartamento dopo l’allarme dei suoi colleghi che dopo le festività natalizie non l’avevano vista rientrare a scuola. Aveva 63 anni e lavorava in un istituto ... ultimenotizieflash

