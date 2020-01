Umberto Gaudino, chi è la sua ex? Ecco la meravigliosa ballerina [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo 13 anni finisce la storia d’amore e di ballo tra Umberto Gaudino – l’appasionato ballerino di Amici nonchè ex allievo – e la sua fidanzata storica Louise Heise. Vediamo di conoscere meglio lei. L’annuncio è arrivato il 28 dicembre su Instagram da parte di tutti e due. Louise Heise e Umberto Guadino si sono … L'articolo Umberto Gaudino, chi è la sua ex? Ecco la meravigliosa ballerina FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

infoitcultura : Amici 19, Umberto Gaudino e Talisa sfiorano il bacio: VIDEO - IrisDiletta : @Luisann46067727 @CePostaPerTeOff No mai GF, specialmente facebook. La uso solo per guardare le serie. Mi conosci p… - zazoomnews : Balli proibiti tra Umberto Gaudino e Talisa Ravagnani ad Amici i due si sfiorano con le labbra - #Balli #proibiti… -