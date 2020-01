Ultime notizie Ultim' ora oggi | misterioso virus cinese | primo caso in Australia

Ultime notizie Roma del 21-01-2020 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati ascolto da Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso è dall’Australia arriva la notizia di un primo caso sospetto su un uomo appena rientrato proprio dalla Cina ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus è trasmissibile da uomo ...

Pensioni Ultime notizie : scontro Salvini-Marattin su Quota 100 : Pensioni ultime notizie: scontro Salvini-Marattin su Quota 100 Ospiti della trasmissione L’aria che tira su La7, Matteo Salvini (Lega) e Luigi Marattin (Italia Viva) si sono scontrati sul tema delle Pensioni, in particolar modo sull’opposizione Legge Fornero–Quota 100, nonché sui dati di Bankitalia sulla misura di pensione anticipata che andrà in scadenza il 31 dicembre 2021. Ecco cosa si sono detti. Pensioni ultime notizie: ...

Ultime notizie Roma del 21-01-2020 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus trasmissibile da uomo uomo l’organizzazione Mondiale della sanità ha convocato per domani un comitato di emergenza per caso ...

Ultime notizie Roma del 21-01-2020 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale la Cina ha annunciato oggi la quarta vittima accertata del misterioso virus simile a Sars scomparso dal dicembre scorso ieri sono stati gli stessi esperti della commissione della Salute cinese a confermare che il virus trasmissibile da uomouomo l’organizzazione Mondiale della sanità ha convocato per domani un comitato di emergenza via libera della ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno spazio all’informazione essere in apertura visto che è coinvolta lo non è corretto che l’Unione Europea intervenga come coordinatore del processo di pace in Libia l’ho detto il presidente turco erdogan commentando l’esito della conferenza di Berlino con i giornalisti al seguito Sul volo di ritorno dalla Germania per conferenza di Berlino ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale formazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 2020 dopo il più 0,2% del 2019 il PIL è atteso a crescere quel dello 0,5% Outlook il Fondo Monetario Internazionale conferma latino 2020 per italiana Lima ribasso quella per il 2021 più 0,7% vero 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle Stime di ottobre nel 2018 l’economia italiana era cresciuta dello 0,8% quella del 2019 viene giudicata ...

Ultime NOTIZIE/ Oggi ultim'ora Mestre : mamma si dà fuoco in Tribunale dei Minori : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi lunedì 20 gennaio 2020: Mestre, mamma si dà fuoco davanti al Tribunale contro l'adozione della figlia

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Lunedì 20 gennaio in studio a Giuliano Ferrigno Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione siamo pronti sono pronto sono le parole di Matteo Salvini a margine di un’iniziativa elettorale della rispondendo ad una domanda sul caso della Gregoretti e sul voto previsto oggi alla Giunta per le immunità del Senato dove A quanto si ...

Governo Ultime notizie : prestito ponte ad Alitalia - le ultime novità : Governo ultime notizie: prestito ponte ad Alitalia, le ultime novità Non c’è solo il nodo su Autostrade e Atlantia a tenere banco: in merito a trasporti e infrastrutture, c’è da discutere anche della solita Alitalia. La compagnia di bandiera continua a perdere due milioni al giorno (in bassa stagione) e circa 600.000 euro al dì in alta stagione. Il piano di rilancio e l’immissione di fondi statali vanno così a braccetto. ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura accedere a quella italiana Nel 2020 dopo le più 0,2% del 2019 il PIL è atteso a crescere quest’anno dello 0,5% economic Outlook il Fondo Monetario Internazionale conferma latino 2020 per italiana Lima ribasso quella per il 2021 più 0,7% vero 0,1 punti percentuali in meno rispetto al fine di ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio la giunta per le immunità vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega ha fatto sapere di aver chiesto ai senatori anche quelli del suo di votare Sì al suo processo e a margine di un’iniziativa elettorale della Lega Comacchio citato una frase di Guareschi per ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio mi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione siamo pronti sono pronto l’ha detto Matteo Salvini a margine di una iniziativa elettorale della Lega Comacchio rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti e sul voto previsto per il pomeriggio della giunta per le immunità del Senato Cambiamo argomento ...

Ultime notizie Roma del 20-01-2020 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giunta per le immunità vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti il leader della Lega ha fatto sapere di aver chiesto ai senatori anche quelli del suo party di votare Sì al suo processo e a margine di un’iniziativa elettorale della Lega Comacchio citato una frase lì Guareschi per ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Roma : voragine vicino al Colosseo - 20 gennaio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi lunedì 20 gennaio 2020: Roma, si è aperta una voragine nei pressi del Colosseo, evacuata palazzina.