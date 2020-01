Udinese, Lasagna: «Milan? Fa male non aver raccolto punti» (Di martedì 21 gennaio 2020) L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, parla della gara persa all’ultimo minuto contro il Milan: ecco le sue parole Kevin Lasagna si rammarica ancora per la sconfitta contro l’Udinese, subita domenica a San Siro. Ecco le sue parole a Udinese TV. Lasagna – «Purtroppo fa male non raccogliere punti dopo una prestazione come quella che abbiamo messo in campo con il Milan. Ci fa onore il fatto di essercela giocata fino alla fine al Meazza, alla fine però gli avversari hanno segnato un gol più di noi, il calcio è così. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, consapevoli delle nostre potenzialità. So che da qui a maggio c’è ancora molta strada da fare, ma continuerò a lavorare sodo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

