"Uccise la figlia e poi diede fuoco alla casa": arrestata mamma nelle Marche (Di martedì 21 gennaio 2020) Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 6 anni a seguito di un incendio notturno scoppiato l′8 gennaio in un appartamento nel centro storico di Servigliano nel Fermano, dove la piccina dormiva con la madre e la sorellina di 4 anni. Dopo vari accertamenti, come riportano alcuni media locali, i carabinieri hanno fermato la madre 38enne, bulgara, che sarebbe indiziata di omicidio.Le ipotesi di reato contestate alla 38enne, secondo quanto apprende l’ANSA, sono di incendio doloso e morte come conseguenza di altro reato, al momento non di omicidio. Nei giorni scorsi, anticipano le pagine locali del Resto Del Carlino, gli assistenti sociali dell’ambito sociale di Fermo e i carabinieri avevano provveduto a trasferire la figlia più piccola della donna in una struttura protetta. La madre, dimessa ieri dall’ospedale dove era stata assistita per le ustioni e ... huffingtonpost

