Tumore della vescica | in Europa oltre 6mila casi legati a sostanze contaminanti

«L’uso prolungato del cellulare può causare il Tumore» : la sentenza della Corte d’Appello a Torino : Confermata una precedente pronuncia ad Ivrea del 2017 sul caso sollevato da un dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema statunitense - ha detto di essere guarita da un Tumore al pancreas : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha detto in un’intervista a CNN di essere guarita dal tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso luglio. Negli ultimi anni Ginsburg, che ha

Giovanni Custodero annuncia l’ultima fase della lotta al Tumore : “Sarò sedato” : Il 25enne Giovanni Custodero ha annunciato ai suoi follower che ha deciso di farsi sedare per alleviare i dolori causati dal tumore che lo sta consumando. Due anni fa Giovanni Custodero, ex portiere del Fasano nella serie C2 del campionato di calcio a 5, è dovuto venire a patti con la sua terribile malattia. In […] L'articolo Giovanni Custodero annuncia l’ultima fase della lotta al tumore: “Sarò sedato” sembra essere il ...

Per pazienti con Tumore Banca della Parrucca in Asl e ospedali : Roma – La Regione Lazio, nella Legge di Stabilita’ recentemente approvata, ha stanziato un finanziamento di 450 mila euro per il prossimo biennio (300 mila euro per il 2020 e 150 mila euro per il 2021) destinato all’acquisto di parrucche per i malati oncologici al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli durante le cure. Viene inoltre istituita la Banca della Parrucca presso ogni Azienda ...

Tumore al seno : si prospetta una nuova cura meno invasiva della chemioterapia e con ridotti effetti collaterali : Per curare i tumori del seno in futuro sarà possibile utilizzare una nuova terapia basata sulle nanoparticelle, brevettata dai ricercatori dell’Istituto di ricerca bio-sanitaria di Granada, in Spagna, che hanno realizzato questa soluzione che usa un terzo delle molecole già usate per l’attuale trattamento della chemioterapia. Queste nanoparticelle contengono un farmaco utilizzato nei protocolli per la lotta al Tumore (la ...

‘Mi danno per spacciata ma…’ : Carolyn Smith - la confessione sul Tumore - la sofferenza della giurata di Ballando con le Stelle : Carolyn Smith stanca di leggere notizie sulla sua finta morte Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga intervista a Carolyn Smith, la presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle. L’ex danzatrice, per fortuna supportata dalla presenza del marito, ha confessato di essere molto turbata di quello che legge sul web che la riguardano. Ricordiamo che la coreografa da diversi anni sta combattendo con ...

«Un Tumore sarebbe stato meglio della droga» : storia di una mamma che ha denunciato suo figlio (per salvarlo) – L’intervista : Elegante e col viso stanco, buono, ma ferito. Michela – il nome è di fantasia – ha voglia di raccontare questa storia, perché mai avrebbe voluto viverla. Il protagonista è suo figlio. Alessandro ha 23 anni e si droga da quando ne aveva 15. Hashish, marijuana e poi cocaina. Tante canne, e tanta coca: Alessandro è un tossicodipendente grave. Michela lo ha denunciato a settembre. Lo ha fatto finire in carcere. Perché in Italia, ...

Mama Cax - la modella muore 30 anni a causa di un brutto Tumore che le aveva già portato via una gamba : L’addio a Mama Cax, la fashion blogger e modella che già a 14 anni aveva perso la gamba destra Si è spenta lo scorso 16 dicembre la trentenne che già da quando avevo 14 anni aveva perso la gamba destra. Mama Cax era diventata molto famosa per il coraggio in cui con cui era riuscita […] L'articolo Mama Cax, la modella muore 30 anni a causa di un brutto tumore che le aveva già portato via una gamba proviene da KontroKultura.

Addio Mama : morta a 30 anni la modella (sempre col sorriso) a cui il Tumore aveva portato via una gamba : È morta Mama Cax, la modella e fashion blogger che aveva perso la gamba destra quando aveva 14 anni. Mama Cax, 30 anni, è deceduta lo scorso lunedì 16 dicembre, ma i familiari hanno divulgato la notizia della scomparsa solo nella giornata del 20 in un messaggio pubblicato sul suo account Instagram. La donna era diventata famosa in tutto il mondo per la sua tenacia e per il suo coraggio con il quale era riuscita ad entrare nel mondo della moda ...

Addio a Mama Cax - la modella a cui il Tumore aveva portato via una gamba ma non il sorriso : Mama Cax. nata a Brooklyn nel 1989, è morta a Londra dopo un ricovero di una settimana. All’età di 14 anni aveva ricevuto una diagnosi di tumore al polmone e i medici le avevano dato poche settimane di vita ma si era salvata e ,nonostante una gamba amputata, non aveva perso il sorriso e la voglia di continuare a vivere e a combattere.Continua a leggere

Morta Azzurra Lorenzini | La lotta contro il Tumore della cantante : Oggi martedì 18 dicembre è Morta Azzurra Lorenzini, la sua difficile lotta contro il tumore che ha combattuto per un intero anno. La cantante e conduttrice Azzurra Lorenzini è Morta questa mattina, martedì 18 dicembre all’ospedale di Empoli. Azzurra da circa un anno stava affrontando la dura lotta contro il tumore, un melanoma. Le cure […] L'articolo Morta Azzurra Lorenzini | La lotta contro il tumore della cantante proviene da ...

Bambina morta Tumore | il male scambiato per “dolori della crescita” : Bambina morta tumore: aveva solamente 8 anni, ma da quando ne aveva 3 soffriva in maniera terribile. “È tutto normale”, dicevano i dottori. Una Bambina morta in seguito ad una diagnosi sbagliata. Lei aveva solamente 8 anni. Si chiamava Darcy McGuire e viveva in Scozia con la mamma ed il papà. La sua era una […] L'articolo Bambina morta tumore | il male scambiato per “dolori della crescita” è apparso prima sul sito ...