Tumore della vescica: i legami col consumo dell’acqua del rubinetto (Di martedì 21 gennaio 2020) Tumore della vescica, alla base i contaminanti presenti nell’acqua. Il nuovo studio che evidenzia la pericolosità di alcune sostanze che, se presenti, possono causare grossi problemi. Lo studio effettuato in Europa. L’acqua del rubinetto e i casi di Tumore Alla base del Tumore della vescica in Europa ci sarebbe l’esposizione prolungata ai contaminanti presenti in quello che beviamo. Trialometani come cloroformio, bromodiclorometano, dibromoclorometano e bromoformio sarebbero responsabili degli oltre 6.500 casi all’anno, un rischio per la quale 2.900 potrebbero essere evitati se i Paesi europei rispettassero i limiti imposti. Lo studio, coordinato dall’Institute for Global Health di Barcellona, è stato pubblicato su Environmental Health Perspectives dopo essere stati presi in analisi i composti dell’acqua potabile dei 26 Stati d’Europa. Il Tumore della vescica rappresenta in ... notizie

