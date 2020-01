Tuchel: «Verratti, solo la spalla può fermarti…» VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) Tuchel, le parole del tecnico del Paris Saint-Germain in merito a Verratti e all’infortunio alla spalla del giocatore Verratti non è al top della forma a causa di un infortunio alla spalla. Il tecnico del Psg Tuchel ne ha parlato in conferenza stampa. «Verratti non si risparmia mai e corre tantissimo. Non importa se si giochi con il centrocampo a 2 o a 3. Le sue prestazioni rimangono impressionanti a prescindere dal modulo. Al momento però ha un problema alla spalla e questo lo sta limitando». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

