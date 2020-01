Trump a Davos: «L’America vince di nuovo, mai l’economia così forte» (Di martedì 21 gennaio 2020) «Oggi abbiamo riscoperto la grande macchina delL’America e dell’industria Usa. L’America è tornata a vincere come mai prima d’ora», ha detto Trump al World economic forum corriere

fattoquotidiano : Davos, per la prima volta i 5 maggiori rischi per l’economia globale sono tutti legati al clima: Forum al via con T… - Agenzia_Ansa : #Trump a #Davos attacca gli ambientalisti: 'Profeti di sventura' #ANSA - Corriere : ???????? A Davos è il giorno di Trump e Greta, ma oltre al climate change sul forum aleggia un altro allarme: il Corona… -