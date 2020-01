Truffa all’Inps | dipendente pubblica finge 16 gravidanze a rischio e 4 figli mai esistiti

Maxi Truffa all’Inps : inventa 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare : Una grande truffa all’Inps architettata per il meglio: una donna ha incassato quasi 100 mila euro inventandosi 16 gravidanze in 20 anni. In questo modo, infatti, la donna non lavorava ma otteneva dei benefici e assegni di maternità dall’istituto. La donna aveva programmato la nascita dei suoi “finti” bambini che erano stati registrati anche all’anagrafe ma che non esistevano nella realtà. Quasi tutte le gravidanze, ...

Maxi Truffa all’Inps per intascare sussidi - 500 persone denunciate dai carabinieri a Matera : A conclusione di una complessa attività di indagine, i militari dell’arma del Comando Provinciale di Matera e del Comando Tutela Lavoro nelle scorse ore hanno provveduto a denunciare oltre cinquecento persone con l’accusa di truffa aggravata ai danni dell'Istituto nazionale di Previdenza sociale.Continua a leggere

Palermo - finti ciechi e disabili : Truffa all’Inps in cambio di soldi : La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un collaudato sistema di truffe ai danni dell’Inps. Sono finiti in manette 2 uomini, che procuravano falsi certificati di invalidità in cambio di soldi, il tutto con la complicità di alcuni medici. Arrestate 2 persone, 33 gli indagati A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. In ottemperanza ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, i finanzieri del capoluogo siciliano ...

Palermo - scoperti falsi invalidi : due arresti per Truffa all’Inps. Le intercettazioni : “Il regalo per me c’è?”. “Te lo faccio” : Scambio di favori, rapporti inopportuni e vantaggi di varia natura. Tutto per essere certificati come “invalidi”, truffando così l’Inps, il’Istituto nazionale previdenza sociale. È il sistema illecito scoperto dalla Guardia di finanza di Palermo che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di 100mila euro. L’accusa è, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il ...

Palermo - falsi invalidi che ballavano e guidavano l’auto : due arresti per Truffa all’Inps : Avevano l’indennità di accompagnamento ma si esibivano in balli di gruppo. Oppure si dichiaravano ciechi, ma erano in grado di leggere le lettere prese dalla cassetta delle poste. O ancora, persone incapaci di camminare da sole ma che guidavano l’auto: sono i falsi invalidi che hanno beneficiato illecitamente di indennità previdenziali o assistenziali grazie a un’organizzazione, scoperta dalla Guardia di Finanza, che operava nel ...

Palermo - Truffa all’Inps : “Finti ciechi e disabili sorpresi a guidare e ballare”. Due arresti : La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto, con l'operazione "Igea", una rete di falsi invalidi che hanno beneficiato illecitamente di indennità previdenziali o assistenziali grazie ad una organizzazione che si occupava di tutta la trafila per ottenere il sussidio in cambio di soldi. Due persone sono state arrestate e altre dieci sono oggetto di denuncia, tra cui medici e dipendenti pubblici.Continua a leggere

Calabria - denunciate 458 persone per Truffa all’Inps : “Malattie - disoccupazione e maternità senza aver mai lavorato in società fittizie” : Malattia, disoccupazione e maternità a persone che in realtà non avevano mai lavorato in quelle società, esistenti solo sulla carta. Un vero e proprio sistema di aziende “fittizie” messo su da persone riconducibili alla criminalità organizzata con il solo scopo di truffare l’Inps facendo erogare le indennità previdenziali e assistenziali. Con questa accusa i carabinieri di San Luca, in provincia di Reggio Calabria, hanno ...

Truffa all’Inps - 458 denunciati in Calabria. Danno erariale da 6 milioni - collegamenti con la criminalità : Vasta indagine in Calabria, nella Locride. Nel mirino aziende agricole, le quali avrebbero Truffato l’Inps. LOCRI – I carabinieri di San Luca hanno denunciato in stato di libertà 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli. I militari hanno concluso così una vasta e complessa indagine iniziata nel febbraio 2017, presentando le conclusioni alla Procura della Repubblica di Locri. Calabria, Truffa all’Inps Dalle ...