Trono Over, oggi 21 gennaio: Gemma si sente male (Di martedì 21 gennaio 2020) Cosa accadrà nella prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni ci saranno importanti novità per alcuni protagonisti. Trono Over, anticipazioni del 21 gennaio Martedì 21 gennaio è prevista la messa in onda del Trono Over, che torna subito dopo la scelta del tronista Giulio Raselli, che ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Giulia D’Urso. La puntata dovrebbe aprirsi con la sfilata delle donne, che si sfideranno sul tema Bella da far perdere la testa. Gemma indosserà un abito rosso, mentre Pamela vestirà di blu, con un vestito a sirena. A seguire la sfilata degli uomini del Trono Over, che si sfideranno in passerella a colpi di stile seguendo il tema L’uomo non deve chiedere mai. Ad essere particolarmente bello, sarà Massimiliano, che al momento sta conoscendo Gemma, e non solo! Il cavaliere, infatti, sfilerà travestito da ... velvetgossip

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - Gremlins882 : Visto lo schifo che c’è in giro opterò per andare al trono over dal momento che hanno una vita sentimentale più att… - ASlash16 : ma perché non alzano l'asticella e chiamano Elga e Bubi al trono over MA VI IMMAGINATE I CAT FIGHT ALLE SFILATE CON… -