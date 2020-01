Trento-Virtus Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) oggi (21 gennaio) si disputerà il match tra Trento e Virtus Bologna, sfida valida per la terza giornata delle Top 16 dell’EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma del derby italiano prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il PalaTrento, noto anche come BLM Gruop Arena per ragioni di sponsorizzazione. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Siamo all’interno del girone E, nel quale dopo i primi due turni a comandare è il Partizan Belgrado (2-0), che ha sconfitto in modo piuttosto netto le V nere a domicilio e l’Aquila in territorio italiano. La Virtus Bologna, dopo il ko all’esordio, ha ottenuto un successo fondamentale contro il Darussafaka e ora giunge a Trento con l’obiettivo di vincere e continuare la propria corsa verso i quarti di finale. Situazione differente ... oasport

