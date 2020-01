Travi, lamiere e pannelli: gli “scarti urbani” di Roma in mostra a Vienna (Di martedì 21 gennaio 2020) Travi, pannelli e lamiere si trasformano e diventano arte: a Roma, nella storica periferia di Pietralata, alcune parti di capannone da cui è sorto l’Atelier Montez di Gio Montez (spazio d’arte contemporanea relazionale) sono state riutilizzate per realizzare una installazione modulare anamorfica, portatrice di combinazioni scenografiche e arte d’azione. Un processo di riqualificazione urbana che, tramite un attento e mirato studio virtuoso, all’insegna della sostenibilità e del recupero, ha trasformato in arte ciò che sarebbe diventato presto cenere (inquinante). LA mostra DI Vienna – Parliamo del progetto NONèTERNIT, il cui valore è stato anche riconosciuto col Premio SIAE “Per Chi Crea” 2019, che è stato presentato per la prima volta a Vienna, mercoledì 15 gennaio presso la AA Collections (Rudolfsheim-Fünfhaus, 16 Bezirk) con ... romadailynews

