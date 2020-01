Travel ban,Trump amplia a 7 nuovi Paesi

Trump conferma l'intenzione di estendere il 'Travel ban',varato (nella versione originaria) il 27 gennaio del 2017 per impedire ai cittadini di alcuni Paesi a maggioranza musulmana di immigrare negli Usa. In un'intervista al Wall Street Journal a margine del vertice di Davos, Trump afferma di voler allargare la platea dei Paesi soggetti al 'Travel ban', ma non precisa quali sono. Sembrerebbero altri 7 Paesi: Bielorussia, Eritrea, Kirghizistan,Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania. Lunedì l'annuncio ufficiale.(Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il presidente Donaldconferma l'intenzione di estendere il 'ban',varato (nella versione originaria) il 27 gennaio del 2017 per impedire ai cittadini di alcunia maggioranza musulmana di immigrare negli Usa. In un'intervista al Wall Street Journal a margine del vertice di Davos,afferma di voler allargare la platea deisoggetti al 'ban', ma non precisa quali sono. Sembrerebbero altri 7: Bielorussia, Eritrea, Kirghizistan,Myanmar, Nigeria, Sudan e Tanzania. Lunedì l'annuncio ufficiale.(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

