Trasporti: Bollate, Paderno, Arese e altri 79 sindaci bacchettano la Terzi (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci sono le firme di 82 sindaci della provincia di Milano, tra cui Bollate, Paderno Dugnano, Solaro, Arese, sotto la lettera inviata all’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Terzi per criticare i tagli alle risorse dell’Agenzia del trasporto pubblico. A partire dal 2020, la riduzione di risorse è di circa 3,4 milioni che arriveranno a 17,8 nel 2025. I sindaci esprimono preoccupazione per la riduzione dei fondi, che avrà come effetto immediato quello di tagli e, in prospettiva futura, mette a rischio l’obiettivo dell’Agenzia di realizzare l’aumento previsto (in media del 17%) dei servizi erogati in tutta la Città Metropolitana. su Il Notiziario. ilnotiziario

