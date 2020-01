Traffico Roma del 21-01-2020 ore 19:00 (Di martedì 21 gennaio 2020) INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI PER IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LURENTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E SVINCOLO A24 E IN INTERNA TRA NOMETANA E SVICNOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA TANGENZIALE EST DALLO SVINCOLO A24 A VIA DEI MONTI TIBUTINI E TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO SULLA SALARIA CODE PER Traffico E LAVORI ALTEZZA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER QUESTO MOTIVO IL Traffico E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL Traffico PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE ... romadailynews

