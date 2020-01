Traffico Roma del 21-01-2020 ore 17:30 (Di martedì 21 gennaio 2020) NON MOLTO E’ CAMBATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, SU VIA DELLA BUFALOTTA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SNEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LURENTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E SVINCOLO A24 E IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA LAVORI DI POTATURA SULLA CRISOTOFORO COLOMBO, E PER QUESTO MOTIVO IL Traffico E’ RALLENTATO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO DOPO TRA VIA CASILINA E VIA PRENESTINA. E DAL GIORNO DOPO, IL 23 GENNAIO LA CIRCONVALLAZIONE SARA’ PERCORRIBILE A SENSO UNICO DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA REDATTORE: SONIA ... romadailynews

