Tozzi ricorda l'ex compagna: "L'ho perdonata per tutto il male" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesca Galici A qualche giorno dalla morte di Serafina Scialò, Umberto Tozzi parla della sua ex compagna e madre di suo figlio rivelando alcuni aspetti della loro lunga relazione, terminata da ormai tanti anni Nei giorni precedenti, ha fatto notizia la morte di Serafina Scialò, 63 anni. Probabilmente molti non ricordano il suo nome ma a lei si devono alcune delle più belle canzoni del repertorio musicale italiano. Per lunghi anni, infatti, è stata la moglie di Umberto Tozzi, del quale è stata musa ispiratrice per molte delle sue canzoni più iconiche. Stella stai, Tu, Donna amante mia e Gloria, una delle canzoni più amate e cantate del nostro Paese. È morta per cause naturali nella sua casa di Udine ma è stata ritrovata solo quale giorno dopo. Viveva in solitudine, pochi amici e poche occasioni di vita sociale per la donna, che dopo la fine della relazione con Umberto ... ilgiornale

Tozzi ricorda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tozzi ricorda