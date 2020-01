Tottenham-Norwich, Premier League: pronostici (Di martedì 21 gennaio 2020) Tottenham-Norwich è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma mercoledì, si gioca alle 20.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Tottenham – Norwich mercoledì ore 20:30 Il Tottenham proprio non riesce a decollare. L’arrivo di Mourinho aveva inizialmente migliorato il rendimento degli Spurs che però poi si è riassestato sui livelli di mediocrità della scorsa stagione. Il pareggio contro il Watford è stato assai deludente e l’assenza di Kane in attacco si sta facendo sentire. Nello scorso turno però il Chelsea quarto in classifica ha perso contro il Newcastle e così ha mantenuto intatte le speranze di una rimonta sulla zona Champions League. Contro il Norwich, che nella partita di andata giocata il mese scorso è riuscito a fermarlo sul pareggio, la vittoria sarà però ... ilveggente

SkySport : ?? #Mourinho: 'È convocato per #Tottenham-#Norwich e giocherà' #SkySport #Eriksen - fantus74 : RT @SkySport: ?? #Mourinho: 'È convocato per #Tottenham-#Norwich e giocherà' #SkySport #Eriksen - salpaladino : RT @SkySport: ?? #Mourinho: 'È convocato per #Tottenham-#Norwich e giocherà' #SkySport #Eriksen -