Tottenham, Eriksen incontra il presidente: vuole l’Inter (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Eriksen ha incontrato il Tottenham per ribadire la propria volontà di trasferirsi all’Inter: giovedì nuovo colloquio con gli agenti Christian Eriksen ha incontrato personalmente il presidente Daniel Levy per ribadire la propria volontà di lasciare il Tottenham e trasferirsi all’Inter durante il mercato di gennaio. Come riportato da Sky Sport, giovedì ci sarà un nuovo colloquio tra l’entourage del centrocampista danese e il Tottenham. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

FabrizioRomano : Christian Eriksen oggi ha incontrato i vertici societari del Tottenham e ha ribadito di voler andare subito all'Int… - FabrizioRomano : Ausilio a @SkySport: “C’è la nostra offerta ufficiale per Eriksen, aspettiamo risposta. Ora siamo in attesa, ci son… - carlolaudisa : Mossa di #Mou:,convoca #Eriksen per domani ma a breve inizia il vertice tra #Inter e #Tottenham per il danese. Ore decisive -