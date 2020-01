Torrione, si torna al passato: da domani senso unico di amarcia (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Cambia la viabilità a Torrione nell’incrocio con via Settimio Mobilio. Da domani si torna al passato: sarà, infatti, ripristinato il senso unico di marcia con direzione monte-mare nei pressi del sottopasso Via Settimio Mobilio/via Torrione. Ai veicoli che percorrono via Mobilio, giunti all’intersezione con via Torrione, è fatto obbligo di svoltare a destra e di dare la precedenza a quelli viaggianti su quest’ultima. L’alternativa per gli automobilisti in direzione monte-mare sarà il sottopasso della Lungoirno. Come è stato spiegato dall’assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, il dispositivo è suffragato dagli studi sul Piano generale del traffico di Salerno. Si tratta, infatti, di uno dei punti considerato uno snodo strategico della viabilità sul quale il Comune di Salerno aveva chiesto il ... anteprima24

