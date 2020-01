Torino, rubavano in casa durante messe e funerali: in manetta la banda dell’ammoniaca (Di martedì 21 gennaio 2020) I carabinieri di Torino hanno arrestato cinque persone, tra cui una donna, tutti componenti della cosiddetta banda dell'ammoniaca, prodotto che utilizzavano per neutralizzare eventuali animali da guardia nelle abitazioni che andavano a svaligiare. I ladri rubavano le chiavi degli appartamenti durante messe, feste e funerali. Le indagini hanno scoperto oltre 70 furti in 24 comuni della provincia del capoluogo piemontese. fanpage

