Torino | fermato pirata della strada che ha ucciso un pedone

Torino, 22 gen. – (Adnkronos) – che nelle prime ore di domenica mattina, lungo la strada provinciale che collega Orbassano a Stupinigi, ha investito e ucciso un albanese che oggi avrebbe compiuto 36 anni. Si tratta di un operaio 34enne che è stato sottoposto a fermo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Domenica mattina sul luogo dell'incidente erano intervenuti i carabinieri che dopo aver rinvenuto il cadavere dell'uomo ed effettuato i primi rilievi hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in tutte le possibili vie di fuga percorribili dall'automobilista responsabile dell'investimento. Dall'analisi dei filmati i militari hanno individuato un'auto di colore bianco che, dopo l'urto, aveva lasciato a terra lo stemma di marca staccatosi dall'avantreno. Sono, quindi, scattate ispezioni in ...

