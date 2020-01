Torino, arrestata banda dell'ammoniaca: rubava durante le messe (Di martedì 21 gennaio 2020) Marco della Corte Cinque le persone arrestate dai carabinieri di Torino, tra i componenti della banda anche una donna: il nome deriva dall'ammoniaca che i delinquenti erano soliti utilizzare contro eventuali animali da guardia Erano soliti entrare in case e appartamenti, mentre i proprietari erano fuori per partecipare a messe, funerali o eventi. La famigerata banda dell'ammoniaca operante a Torino è stata infine sgominata. I carabinieri hanno arrestato i componenti del gruppo criminale, tra cui una donna. Come riporta Adnkronos, obiettivo della banda di ladri lo scorso aprile era stato il comune di Macello (Torino), All'interno di un magazzino comunale, dopo la rottura di un grosso lucchetto apposto sulla porta di accesso, erano stati rubati due decespugliatori, un generatore di corrente, due vaschette da bagno e un soffiatore. Strumenti, questi, destinati al servizio ... ilgiornale

