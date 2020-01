Tony Colombo sulle nozze trash ai pm dice: “Ero convinto di avere il permesso del Comune” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tony Colombo risponde ai pm e dichiara che era convinto di avere le autorizzazioni, ma non ha chiesto favori Interrogato dai pm in procura per quanto accaduto durante le sue nozze trash, Tony Colombo ha fornito tutti i dettagli riguardo al suo comportamento. Il cantante ha dichiarato di aver chiesto il permesso ed era convinto di aver ottenuto le dovute autorizzazioni. Ricordiamo che gli eventi per cui Colombo è indagato riguardano il concerto che il cantante ha tenuto la sera del 26 marzo dello scorso anno. Il cantante aveva chiesto un permesso per un flash mob, che gli era stato accordato, ma invece aveva tenuto un concerto. Gli eventi sono accaduti la sera precedente il matrimonio di Colombo con Tina Rispoli, vedova del boss della camorra Gaetano Marino. Gli inquirenti sono convinti che nei confronti del cantante ci sia stato un atteggiamento di favore da parte degli agenti della ... kontrokultura

