Theo Hernandez, l’agente: «Resterà al Milan, squadra ideale per la sua crescita» (Di martedì 21 gennaio 2020) Theo Hernandez, il francese ha conquistato il popolo di San Siro e ora il suo agente da conferme anche sul futuro Una stagione molto positiva fino a qui per Theo Hernandez. Il francese ha già messo a segno cinque gol e il suo agente ha rassicurato i tifosi sulla sua permanenza in rossonero. Ecco le parole di Manuel Garcia Quilon sulle colonne de Il Corriere della Sera: «Il Milan è il posto giusto per lui, Resterà. Theo ha bisogno ancora di crescere e adesso si trova nella squadra ideale per farlo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

