The Prince: la famiglia reale britannica protagonista della nuova comedy animata (Di martedì 21 gennaio 2020) La famiglia reale britannica sarà al centro della nuova serie animata The Prince, ideata da Gary Janetti per HBO Max. La famiglia reale britannica sarà al centro della divertente serie animata intitolata The Prince, prodotta per HBO Max e ideata da Gary Janetti. Il produttore ha ideato il progetto ispirandosi al suo popolare account Instagram, con quasi un milione di follower, in cui ironizza sui nobili usando le immagini del principe George, il figlio del Principe William e della Principessa Kate e futuro re. The Prince avrà nel suo cast di doppiatori Gary Janetti nel ruolo di George, Orlando Bloom che sarà Harry, Condola Rashad nella parte di Meghan Markle, Lucy Punch che interpreterà Kate Middleton, Tom Hollander nel doppio ... movieplayer

