The Mandalorian | ecco perché Moff Gideon vuole Baby Yoda (Di martedì 21 gennaio 2020) Il personaggio di Giancarlo Esposito è rimasto nell’ombra per gran parte della prima stagione di The Mandalorian, ma l’attore ha avuto un grande impatto nell’episodio finale Nell’episodio finale di The Mandalorian, si scopre che il malvagio Moff Gideon è disposto a usare un intero squadrone di soldati per mettere le mani su Baby Yoda, apparentemente … L'articolo The Mandalorian ecco perché Moff Gideon vuole Baby Yoda proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Antonio29121979 : Ho appena guardato l’episodio S01E06 di The Mandalorian! #tvtime - ComeLava : @giaciak2 @maReylo Io ho paura che The mandalorian lo abbiano anticipato per il possibile contraccolpo dopo TROS. Staremo a vedere ?? - real_fabristol : The mandalorian sto arrivando!!!! -