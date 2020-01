Thanos: ecco perché Marvel ha voluto il recast del villain dopo The Avengers (Di martedì 21 gennaio 2020) dopo la sua prima apparizione in The Avengers, Thanos ha visto un recasting con l'arrivo di Josh Brolin, ecco svelate le ragioni di tale scelta da parte di Marvel. Svelato il motivo per cui Marvel ha scelto di fare il recast del personaggio di Thanos chiamando Josh Brolin dopo The Avengers. Questa pratica non è esattamente nuova nel Marvel Cinematic Universe, visto quanto accaduto con War Machine e l'arrivo di Don Cheadle al posto di Terrence Howard. Nel caso di Thanos, alla sua prima comparsa in The Avengers il Titano Pazzo non era interpretato da Josh Brolin. Pur essendo comparso nella scena post-titoli di coda nel 2012, Thanos non è diventato il principale villain in un film Marvel fino ad Avengers: Infinity War, dove è riuscito a raccogliere tutte ... movieplayer

