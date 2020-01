Test sui detenuti in Abruzzo. Ecco il nuovo corso sovranista. Iniziativa stile Arancia Meccanica a Chieti. Stimoli per verificare l’aggressività in carcere (Di martedì 21 gennaio 2020) In Abruzzo si fanno esperimenti sui detenuti? Se lo chiede Maurizio Acerbo, segretario Rifondazione comunista, alla luce delle scelte fatte dal garante dei detenuti scelto dalla giunta sovranista di Marco Marsilio. Un’Iniziativa che sembra richiamare le scene di Arancia meccanica di Stanley Kubrick, dove l’incallito criminale Alex è sottoposto a un trattamento che lo priva della reazione agli stimoli, lasciandolo indifeso. E’ infatti un progetto proprio sugli stimoli quello dedicato ai detenuti del carcere di Chieti, messo a punto dal garante Gianmarco Cifaldi, docente dell’università D’Annunzio Chieti-Pescara, che ha sottoscritto un protocollo con il rettore della D’Annunzio, Sergio Caputi, e il direttore del carcere teatino, Franco Pettinelli. Verrà effettuata una ricerca per verificare i presupposti di un comportamento deviante mediante una metodica di stimolo-risposta, viene ... lanotiziagiornale

