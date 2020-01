Test psicologico: da come tieni la penna ti dirò che tipo di mente hai (Di martedì 21 gennaio 2020) come tieni la penna mentre scrivi ? Ecco come potrebbe essere la tua personalità, a seconda di quello che sembrerebbe un piccolo particolare Immagine Test Il nostro modo di pensare può essere legato a come manteniamo la penna ? Potremmo scoprire che mente abbiamo a seconda di questo dettaglio. Di certo, non è la prima volte che sentiamo parlare di Test psicologici, tantomeno di impugnatura della penna. Ebbene, è vero, questo dettaglio può darci qualche piccolo suggerimento. Innanzitutto, facciamo una piccola prova, e vediamo come teniamo la penna mentre scriviamo. Leggi anche: Test personalità: hai 2 possibilità, cosa vedi per primo nell’immagine ? Test piscologico: che mente abbiamo a seconda dell’impugnatura della penna Esempio di impugnatura (Fonte foto: ilfattoquotidiano.it) Questo divertente gioco psicologico, potrebbe avvicinarsi moltissimo ... chenews

