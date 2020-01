Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 3.6 registrata a 4 chilometri da Carpino (Di martedì 21 gennaio 2020) Un Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Foggiano, a 4 chilometri da Carpino. La scossa è avvenuta alle 4.24 ad una profondità di 20 chilometri. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono Cagnano Varano e Ischitella. “La scossa è stata avvertita in maniera distinta dalla popolazione. Diversi cittadini si sono svegliati, a partire dal sottoscritto. Non è durata molto, forse alcuni secondi ed è stata accompagnata da un boato. Un pò di spavento ma al momento non si segnala nessun danno. Adesso faremo alcuni controlli di routine negli edifici pubblici” dice all’Adnkronos il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, a proposito del Terremoto nel Gargano, che è stato avvertito anche nel resto del territorio della Daunia e nella sesta provincia Bat (Barletta-Andria-Trani). L'articolo Terremoto nel ... ilfattoquotidiano

